«Лацио» проявляет интерес к Бернардески

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески находится в сфере интересов «Лацио», сообщает Corriere dello Sport.

28-летний итальянец не может договориться о продлении контракта с туринским клубом. Римляне летом готовы подписать игрока в статусе свободного агента.

Ранее появлялась информация, что Бернардески хочет получать 4,2 миллиона евро в год (без учета бонусов). «Юве» предлагает трехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона за сезон.

В сезоне-2021/22 итальянский футболист провел 24 матча за «Ювентус», на его счету один гол и шесть результативных передач.