«Рома» хочет купить нападающего «Сассуоло» Распадори

«Рома» проявляет интерес к нападающему «Сассуоло» Джакомо Распадори, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «джаллоросси» рассматривают 22-летнего игрока в качестве потенциальной замены Николо Дзаньоло, который летом может перейти в «Ювентус».

Контракт 22-летний форвард с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Распадори забил девять голов в 28 матчах Серии А за «Сассуоло».