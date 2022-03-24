Роналдиньо назвал Мальдини лучшим футболистом, с которым ему довелось играть

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо назвал самых сильных игроков, с которыми ему приходилось играть.

«Начну с самого простого. Лучший — Паоло Мальдини. Он всегда был совершенным защитником из всех, кого я видел. Мне посчастливилось даже поиграть с ним в одной команде. А сегодня он мой друг. Поэтому я друг своего кумира. А что касается лучшего, с кем я играл, то вопрос сложный. Я играл с легендами — Ромарио, Роналдо... Мне сложно выбрать кого-то одного», — цитирует Роналдиньо ESPN.

Футболисты вместе играли в «Милане». Роналдиньо играл за миланцев с 2008 по 2009 год, Мальдини — 1984 — 2009.