«Лацио» хочет продлить контракт с 18-летним Ромеро. Месси надеется переманить игрока в «ПСЖ»

18-летний нападающий «Лацио» Лука Ромеро в ближайшее время продлит контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение молодого аргентинца будет иметь долгосрочный характер. Действующий же контракт Ромеро с «Лацио» рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне вингер провел за «орлов» шесть матчей, отметившись в них одним забитым голом.

Ранее сообщалось, что лидер «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси намерен переманить Ромеро во французский клуб.