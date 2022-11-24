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«Лацио» хочет продлить контракт с 18-летним Ромеро. Месси надеется переманить игрока в «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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18-летний нападающий «Лацио» Лука Ромеро в ближайшее время продлит контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение молодого аргентинца будет иметь долгосрочный характер. Действующий же контракт Ромеро с «Лацио» рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне вингер провел за «орлов» шесть матчей, отметившись в них одним забитым голом.

Ранее сообщалось, что лидер «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси намерен переманить Ромеро во французский клуб.

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2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
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13
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