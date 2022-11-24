«Лацио» хочет продлить контракт с 18-летним Ромеро. Месси надеется переманить игрока в «ПСЖ»
18-летний нападающий «Лацио» Лука Ромеро в ближайшее время продлит контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Новое соглашение молодого аргентинца будет иметь долгосрочный характер. Действующий же контракт Ромеро с «Лацио» рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне вингер провел за «орлов» шесть матчей, отметившись в них одним забитым голом.
Ранее сообщалось, что лидер «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси намерен переманить Ромеро во французский клуб.
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|4
|4
|7
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|16
|
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|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
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|15
|3
|4
|8
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|
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|15
|0
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
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Сассуоло – Сампдория
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|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
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|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
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Лечче – Лацио
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|4.01
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|
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|20:30
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Фиорентина – Монца
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Наполи
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