«Милан» готов в четыре раза увеличить зарплату Леау по новому контракту

«Милан» ведет переговоры о продлении контракт с нападающим Рафаэлом Леау, сообщает Football Italia.

Итальянский клуб предлагает игроку новый договор до лета 2027 года с зарплатой в шесть миллионов евро.

Отметим, что сейчас зарплата футболиста составляет 1,5 миллиона евро за сезон.

23-летний португалец в этом сезоне серии А провел 14 матчей, забив 6 голов и сделав 4 ассиста. Его действующий контракт с «Миланом» истекает летом 2024 года.