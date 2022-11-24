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Сегодня, 19:15

«Милан» готов в четыре раза увеличить зарплату Леау по новому контракту

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» ведет переговоры о продлении контракт с нападающим Рафаэлом Леау, сообщает Football Italia.

Итальянский клуб предлагает игроку новый договор до лета 2027 года с зарплатой в шесть миллионов евро.

Отметим, что сейчас зарплата футболиста составляет 1,5 миллиона евро за сезон.

23-летний португалец в этом сезоне серии А провел 14 матчей, забив 6 голов и сделав 4 ассиста. Его действующий контракт с «Миланом» истекает летом 2024 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Португалия 0
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18%

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Германия 1
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ФК Милан
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
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