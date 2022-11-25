Лукаку останется в «Интере» еще на год
«Интер» продлит аренду нападающего Ромелу Лукаку еще на год, сообщает Sky in Italy.
По данным источника, команда серии А надеется сохранить 29-летнего футболиста, но не готова тратить деньги на его приобретение, поэтому они попытаются убедить «Челси» оставить его в аренде до лета 2024 года.
В этом сезоне Лукаку сыграл за «Интер» 5 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Миланцы арендовали бельгийца летом 2022 года до конца текущего сезона.
Источник: Sky
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