Лукаку останется в «Интере» еще на год

«Интер» продлит аренду нападающего Ромелу Лукаку еще на год, сообщает Sky in Italy.

По данным источника, команда серии А надеется сохранить 29-летнего футболиста, но не готова тратить деньги на его приобретение, поэтому они попытаются убедить «Челси» оставить его в аренде до лета 2024 года.

В этом сезоне Лукаку сыграл за «Интер» 5 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Миланцы арендовали бельгийца летом 2022 года до конца текущего сезона.