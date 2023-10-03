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Сегодня, 11:07

Хвича: «Мечтаю выиграть «Золотой мяч»

Виктория Кравченко
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал свою номинацию на «Золотой мяч.

«Не думал, что такое будет возможно. Такие вещи заставляют чувствовать, что если полностью отдаваться любимому делу, то все окупится. Мечтаю когда-нибудь выиграть «Золотой мяч», — цитирует футболиста AS.

Хавбек был включен в список из 30 номинантов на индивидуальную награду. Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября.

В прошлом сезоне Кварацхелия участвовал в 43 матчах за команду из Неаполя, отметившись 14 забитыми мячами и 14 ассистами.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 0 1 19-3 18
2
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 7 4 2 1 12-6 14
5
 Фиорентина 7 4 2 1 15-10 14
6
 Аталанта 7 4 1 2 11-5 13
7
 Лечче 7 3 2 2 8-9 11
8
 Болонья 7 2 4 1 6-4 10
9
 Фрозиноне 7 2 3 2 9-10 9
10
 Монца 7 2 3 2 5-7 9
11
 Торино 7 2 3 2 6-7 9
12
 Сассуоло 7 3 0 4 11-13 9
13
 Дженоа 7 2 2 3 10-11 8
14
 Верона 7 2 2 3 4-6 8
15
 Рома 7 2 2 3 15-11 8
16
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
17
 Удинезе 7 0 4 3 4-12 4
18
 Эмполи 7 1 0 6 1-16 3
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 7 0 2 5 2-12 2
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30.09 16:00
Лечче – Наполи
 0 : 4
30.09 19:00
Милан – Лацио
 2 : 0
30.09 21:45
Салернитана – Интер
 0 : 4
1.10 13:30
Болонья – Эмполи
 3 : 0
1.10 16:00
Удинезе – Дженоа
 2 : 2
1.10 19:00
Аталанта – Ювентус
 0 : 0
1.10 21:45
Рома – Фрозиноне
 2 : 0
2.10 19:30
Сассуоло – Монца
 0 : 1
2.10 19:30
Торино – Верона
 0 : 0
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Фиорентина – Кальяри
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 5
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Доменико Берарди

Сассуоло

 4
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
И К Ж
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 4 1 0
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