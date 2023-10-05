«Ювентус» отказался выплачивать долг Роналду по зарплате

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не договорился об арбитраже с «Ювентусом» о выплате его зарплаты, замороженной на время пандемии, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что речь идет о 19,9 миллиона евро, которые по обоюдному соглашению были заморожены на время карантина.

По информации источника, представители клуба сообщили во время слушаний арбитражного совета Федерации футбола Италии, что Роналду не может требовать выплат, так как они не были оформлены официально. Окончательный вердикт по этому делу прозвучит в течение месяца.

В декабре 2022 года генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене сообщил, что у клуба нет задолженностей перед Роналду.

38-летний португалец выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год и провел за итальянский клуб 134 матча, забил 101 мяч и отдал 22 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду отказался общаться с итальянской прокуратурой по делу о мошенничестве, в котором обвиняют президента туринской команды Андреа Аньелли.