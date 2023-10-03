Моуринью: «Если бы «Рома» не выиграла у «Фрозиноне», Колизей бы взорвался»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на победу над «Фрозиноне» (2:0) в матче 7-го тура серии А.
«Моим ответом было дать игрокам идеальный настрой. После разочарования, давления и критики вы не можете выходить на такую игру с одним сердцем. Нужно было иметь эмоциональное равновесие. Я передал этот настрой своим игрокам. Я думаю, что мой опыт ощущения этих трудных моментов помог мне достучаться до футболистов. Если бы мы не выиграли матч, Колизей бы взорвался, поэтому мне пришлось рискнуть и выпускать Дибалу», — цитирует тренера Football Italia.
Две голевые передачи Пауло Дибалы помогли «Роме» обыграть «Фрозиноне».
Команда Жозе Моуринью с 8 очками поднялась на 12-е место в серии А. «Фрозиноне» опережает «Рому» на одно очко и идет десятым в турнирной таблице.
В следующем туре «Рома» 8 октября в гостях сыграет с «Кальяри». «Фрозиноне» в этот же день на своем поле примет «Верону».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|7
|6
|0
|1
|19-3
|18
|
2
|Милан
|7
|6
|0
|1
|15-8
|18
|
3
|Наполи
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
4
|Ювентус
|7
|4
|2
|1
|12-6
|14
|
5
|Фиорентина
|7
|4
|2
|1
|15-10
|14
|
6
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|11-5
|13
|
7
|Лечче
|7
|3
|2
|2
|8-9
|11
|
8
|Болонья
|7
|2
|4
|1
|6-4
|10
|
9
|Фрозиноне
|7
|2
|3
|2
|9-10
|9
|
10
|Монца
|7
|2
|3
|2
|5-7
|9
|
11
|Торино
|7
|2
|3
|2
|6-7
|9
|
12
|Сассуоло
|7
|3
|0
|4
|11-13
|9
|
13
|Дженоа
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
14
|Верона
|7
|2
|2
|3
|4-6
|8
|
15
|Рома
|7
|2
|2
|3
|15-11
|8
|
16
|Лацио
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
17
|Удинезе
|7
|0
|4
|3
|4-12
|4
|
18
|Эмполи
|7
|1
|0
|6
|1-16
|3
|
19
|Салернитана
|7
|0
|3
|4
|4-14
|3
|
20
|Кальяри
|7
|0
|2
|5
|2-12
|2
|30.09
|16:00
|
Лечче – Наполи
|0 : 4
|30.09
|19:00
|
Милан – Лацио
|2 : 0
|30.09
|21:45
|
Салернитана – Интер
|0 : 4
|1.10
|13:30
|
Болонья – Эмполи
|3 : 0
|1.10
|16:00
|
Удинезе – Дженоа
|2 : 2
|1.10
|19:00
|
Аталанта – Ювентус
|0 : 0
|1.10
|21:45
|
Рома – Фрозиноне
|2 : 0
|2.10
|19:30
|
Сассуоло – Монца
|0 : 1
|2.10
|19:30
|
Торино – Верона
|0 : 0
|2.10
|21:45
|
Фиорентина – Кальяри
|3 : 0
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|5
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|4
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|4
|1
|0