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Куадрадо — о переходе в «Интер»: «Это определенно лучший выбор»

Мария Гусева
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Полузащитник «Интера» Хуан Куадрадо прокомментировал подписание контракта с миланским клубом.

«Я в восторге и хочу поблагодарить Бога за эту возможность. Для меня большая честь быть здесь, в одной из крупнейших команд Европы. Я счастлив, — цитирует пресс-служба «Интера» Куадрадо. — У меня было много предложений, но Италия для меня второй дом. Моя семья очень привязана к этой стране, и была возможность остаться здесь и играть за большую команду с фантастической историей. Я выбрал «Интер», потому что мы все знаем что они представляют на глобальном уровне. Важно, чтобы я и моя семья чувствовали себя хорошо. Это определенно лучший выбор».

35-летний колумбиец подписал контракт с «Интером» до 2024 года.

В конце июня об уходе Куадрадо объявил «Ювентус». Он выступал за туринцев с 2015 года, провел 314 матчей, забил 26 мячей и отдал 65 результативных передач.

Источник: https://www.inter.it/en/news/cuadrado-its-an-honour-to-be-here
Хуан Куадрадо
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«Милан» объявил о переходе полузащитника АЗ Рейндерса
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