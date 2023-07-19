Агент защитника «Сассуоло» Рожерио объяснил срыв трансфера в «Спартак»
Винисиус Пратес, агент защитника «Сассуоло» Рожерио, высказался о срыве трансфера футболиста в «Спартак».
«В итоге в «Сассуоло» сказали, что переговоров с Россией не будет из-за ситуации на Украине. Это абсурд. Сделка была готова. Мы намеревались приехать в Москву на этой неделе. Игрок очень расстроен», — приводит «РБ Спорт» слова Пратеса.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Спартак» вышел из переговоров, потому что итальянский клуб не дал окончательного согласия на завершение сделки. Красно-белые были готовы заплатить за 25-летнего бразильца 8 миллионов евро.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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