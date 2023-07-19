«Милан» объявил о переходе полузащитника АЗ Рейндерса

Хавбек АЗ Тиджани Рейндерс продолжит карьеру в «Милане», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

24-летний голландец подписал с «россонери» контракт до 2028 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 19 миллионов евро.

Рейндерс выступал за АЗ с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 54 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.