Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Криштиану Роналду улетел из Турина на личном самолете

15:56
Теги:

Нападающий Криштиану Роналду близок к уходу из «Ювентуса». Частный самолет португальца вылетел из Турина, сообщает журналист Николо Скира.

Вместе с агентом Жорже Мендешем португалец займется своим будущим. Конкретика по этому вопросу появится в ближайшие часы.

Ранее тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что Роналду уходит из клуба.

Также появилась информация, что «Манчестер Сити» заплатит за трансфер 36-летнего португальца 30 миллионов евро. Роналду должен подписать 2-летний контракт с английским клубом с зарплатой 20 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Криштиану провел за «Ювентус» 44 матча, забил 36 голов и сделал 4 результативные передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
В Калининграде оценили плакаты с изображением региона в составе Германии
Видео: убитая тюменская школьница жила в адских условиях
"Могу присесть под любым кустом": Волочкова о пикантном снимке на даче
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд