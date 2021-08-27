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Главный тренер «Ювентуса» Аллегри прокомментировал уход Криштиану Роналду

14:57
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что нападающий Криштиану Роналду действительно хочет покинуть клуб. По словам итальянского специалиста, он не разочарован решением футболиста.

«Я не разочарован Криштиану Роналду. Он хочет покинуть «Ювентус», он уже сделал свой выбор. Сейчас он будет искать новый клуб после трёх лет, проведенных здесь. Это всего лишь часть жизни», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее стало известно, что роналду уже попрощался с командой и ждет предложения от «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Роналду сыграл 44 матча за «Юве», забил 36 голов и сделал четыре голевые передачи.

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