Криштиану Роналду хочет покинуть «Ювентус» и попросил агента найти ему новый клуб

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 36-летний португалец попросил своего агента, Жорже Мендеша, найти ему новую команду. Сообщается, что футболист намерен сменить клуб в летнее трансферное окно. Желание покинуть «Ювентус» возникло у Роналду после вылета команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту» (1:2, 3:2).

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел 39 матчей в составе туринцев, на счету форварда 32 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.