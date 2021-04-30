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Криштиану Роналду хочет покинуть «Ювентус» и попросил агента найти ему новый клуб

14:46
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 36-летний португалец попросил своего агента, Жорже Мендеша, найти ему новую команду. Сообщается, что футболист намерен сменить клуб в летнее трансферное окно. Желание покинуть «Ювентус» возникло у Роналду после вылета команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту» (1:2, 3:2).

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел 39 матчей в составе туринцев, на счету форварда 32 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/169924/cristiano-ronaldo-wants-juventus-exit

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