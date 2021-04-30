Тренер «Фиорентины» ответил на вопрос о возвращении в строй Кокорина
Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии российского форварда «фиалок» Александра Кокорина, который восстанавливается от травмы прямой мышцы бедра.
«С момента, как я пришел в команду, он не тренировался с нами, у него была эта проблема. Он занимается по индивидуальной программе с другими тренерами. Не знаю, когда он сможет вернуться в общую группу, с ограничениями или без них. Посмотрим, нужно провести обследование», — приводит Fiorentina.it слова Якини.
30-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. Россиянин принял участие в трех матчах в составе итальянской команды и не отличился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.fiorentina.it/verso-bologna-fiorentina-la-conferenza-iachini-live-fi-it/
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