Тренер «Фиорентины» ответил на вопрос о возвращении в строй Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии российского форварда «фиалок» Александра Кокорина, который восстанавливается от травмы прямой мышцы бедра.

«С момента, как я пришел в команду, он не тренировался с нами, у него была эта проблема. Он занимается по индивидуальной программе с другими тренерами. Не знаю, когда он сможет вернуться в общую группу, с ограничениями или без них. Посмотрим, нужно провести обследование», — приводит Fiorentina.it слова Якини.

30-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. Россиянин принял участие в трех матчах в составе итальянской команды и не отличился результативными действиями.