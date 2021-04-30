Эвра подколол Роналду фотографией с голым торсом в ванной

Бывший защитник «Ювентуса» Патрис Эвра в Instagram подшутил над нападающим Криштиану Роналду на тему того, что португалец часто выкладывает в соцсетях фото с голым торсом.

Француз опубликовал фото в соцсети, на котором он стоит у ванной без верхней одежды.

«Никакого алкоголя и курения, только здоровая еда. Тогда ты сможешь красоваться, как Криштиану перед принятием горячей ванны.



Не ревнуй, бро. Захотелось поделиться», — написал Эвра.

36-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в сезоне-2020/21. В его активе 25 забитых мячей в 29 играх серии А.