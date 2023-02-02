«Кремонезе» — первый за 18 лет новичок серии А, который вышел в полуфинал Кубка Италии

«Кремонезе» на выезде обыграл «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии (2:1).

Таким образом, «тигры» стали первым за 18 лет новичком чемпионата Италии, который вышел в полуфинал кубка страны.

Ранее такой результат показал «Кальяри» в сезоне-2004/05. Тогда команда проиграла в полуфинале «Интеру» с общим счетом (2:4).

«Кремонезе» также повторил свой рекорд, выйдя в полуфинал Кубка Италии во второй раз в своей истории, впервые с 1987 года.