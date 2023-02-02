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«Кремонезе» — первый за 18 лет новичок серии А, который вышел в полуфинал Кубка Италии

Руслан Минаев
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«Кремонезе» на выезде обыграл «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии (2:1).

Таким образом, «тигры» стали первым за 18 лет новичком чемпионата Италии, который вышел в полуфинал кубка страны.

Ранее такой результат показал «Кальяри» в сезоне-2004/05. Тогда команда проиграла в полуфинале «Интеру» с общим счетом (2:4).

«Кремонезе» также повторил свой рекорд, выйдя в полуфинал Кубка Италии во второй раз в своей истории, впервые с 1987 года.

ФК Кремонезе
ФК Рома
0
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2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
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 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
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 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
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 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
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 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
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4.02 17:00
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 - : -
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 - : -
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 - : -
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Торино – Удинезе
 - : -
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Фиорентина – Болонья
 - : -
5.02 22:45
Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
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Интер

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