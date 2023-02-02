Главный тренер «Кремонезе»: «Чтобы победить «Рому» нужна удача и мы ее заслужили командными усилиями»

Главный тренер «Кремонезе» Давиде Баллардини прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии.

«Мы провели хороший матч против «Ромы», это отличная команда и нужна удача, чтобы ее победить. Мы заслужили эту удачу хорошими командными усилиями. В следующих матчах Кубка и чемпионата мы постараемся сохранить тот же настрой, что показали сегодня. В Кремо всегда ходят [видеть] качественный футбол — поэтому, когда у нас мяч, мы обязаны играть», — цитирует Баллардини пресс-служба клуба.

В полуфинале «Кремонезе» встретится с «Фиорентиной». Первый матч состоится 5 апреля, а ответный — 26-го.