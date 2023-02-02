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Главный тренер «Кремонезе»: «Чтобы победить «Рому» нужна удача и мы ее заслужили командными усилиями»

Главный тренер «Кремонезе» Баллардини прокомментировал победу над «Ромой» и выход в полуфинал Кубка Италии
Руслан Минаев
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Главный тренер «Кремонезе» Давиде Баллардини прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии.

«Мы провели хороший матч против «Ромы», это отличная команда и нужна удача, чтобы ее победить. Мы заслужили эту удачу хорошими командными усилиями. В следующих матчах Кубка и чемпионата мы постараемся сохранить тот же настрой, что показали сегодня. В Кремо всегда ходят [видеть] качественный футбол — поэтому, когда у нас мяч, мы обязаны играть», — цитирует Баллардини пресс-служба клуба.

В полуфинале «Кремонезе» встретится с «Фиорентиной». Первый матч состоится 5 апреля, а ответный — 26-го.

ФК Кремонезе
ФК Рома
Давиде Баллардини
0
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 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 - : -
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 - : -
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 - : -
5.02 14:30
Специя – Наполи
 - : -
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
5.02 22:45
Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
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7.02 22:45
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Интер

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П
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Наполи

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

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