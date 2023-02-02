Моуринью о желании Дзаньоло играть за «Рому»: «Руководство клуба было предельно ясным, и мне нечего добавить»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с будущим нападающего Николо Дзаньоло.

Ранее 23-летний форвард подал запрос на трансфер. «Рома» получила официальное предложение от английского «Борнмута» и приняла его, но сам игрок отказался от перехода.

«Комментарии руководства клуба были предельно ясными. Мне нечего добавить, и я не буду делать этого в дальнейшем», — цитирует Моуринью пресс-служба клуба.

Действующее соглашение Дзаньоло с римлянами рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его стоимость, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов евро.