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Сегодня, 07:03

Моуринью о желании Дзаньоло играть за «Рому»: «Руководство клуба было предельно ясным, и мне нечего добавить»

Моуринью рассказал о ситуации с будущим нападающего Дзаньоло
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с будущим нападающего Николо Дзаньоло.

Ранее 23-летний форвард подал запрос на трансфер. «Рома» получила официальное предложение от английского «Борнмута» и приняла его, но сам игрок отказался от перехода.

«Комментарии руководства клуба были предельно ясными. Мне нечего добавить, и я не буду делать этого в дальнейшем», — цитирует Моуринью пресс-служба клуба.

Действующее соглашение Дзаньоло с римлянами рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его стоимость, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов евро.

ФК Рома
Жозе Моуринью
Николо Дзаньоло
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