«Копенгаген» собирается выкупить защитника Вавро у «Лацио»

«Копенгаген» планирует выкупить защитника Дениса Вавро у «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, датский клуб намерен активировать опцию покупки 26-летнего словака за 4,5 миллиона евро. Сам футболист хочет продолжить карьеру в «Копенгагене» на постоянной основе.

Вавро выступал за «Копенгаген» на правах аренды с января 2022 года, на счету защитника 1 гол и 1 результативная передача в 16 матчах за команду.