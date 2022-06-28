«Копенгаген» собирается выкупить защитника Вавро у «Лацио»
«Копенгаген» планирует выкупить защитника Дениса Вавро у «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, датский клуб намерен активировать опцию покупки 26-летнего словака за 4,5 миллиона евро. Сам футболист хочет продолжить карьеру в «Копенгагене» на постоянной основе.
Вавро выступал за «Копенгаген» на правах аренды с января 2022 года, на счету защитника 1 гол и 1 результативная передача в 16 матчах за команду.
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18
|Лечче
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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