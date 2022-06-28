«Торино» согласовал выкуп Пеллегри у «Монако»

«Торино» договорился о выкупе нападающего Пьетро Пеллегри у «Монако», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, туринцы заплатят за 21-летнего итальянца 4,5 миллиона евро и подпишут с футболистом контракт по схеме «3+1». В ближайшее время «Торино» должен сделать официальное заявление о трансфере.

Сообщается, что «Монако» получит процент от последующей продаже форварда.

Пеллегри выступал за «Торино» на правах аренды из «Монако» во второй половине сезона-2021/22. Игрок принял участие в 9 матчах и забил 1 гол.