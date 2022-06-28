«Торино» согласовал выкуп Пеллегри у «Монако»
«Торино» договорился о выкупе нападающего Пьетро Пеллегри у «Монако», сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, туринцы заплатят за 21-летнего итальянца 4,5 миллиона евро и подпишут с футболистом контракт по схеме «3+1». В ближайшее время «Торино» должен сделать официальное заявление о трансфере.
Сообщается, что «Монако» получит процент от последующей продаже форварда.
Пеллегри выступал за «Торино» на правах аренды из «Монако» во второй половине сезона-2021/22. Игрок принял участие в 9 матчах и забил 1 гол.
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15
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17
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18
|Лечче
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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Сампдория – Аталанта
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Верона – Наполи
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