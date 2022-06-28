«Интер» отказался от варианта с Криштиану Роналду из-за высокой зарплаты игрока

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду предлагал свои услуги «Интеру», утверждает La Repubblica

Однако «нерадзурри» отказались от приглашения 37-летнего форварда, так как не готовы платить ему около 20 миллионов евро в год, которые он получает в «Юнайтед».

Кроме того, «Интер» работал над возвращением в команду нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, что было приоритетом для миланцев. Сейчас итальянский клуб нацелен на подписание контракта с другим экс-форвардом «Ювентуса» — Пауло Дибалой.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.