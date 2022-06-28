«Интер» отказался от варианта с Криштиану Роналду из-за высокой зарплаты игрока
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду предлагал свои услуги «Интеру», утверждает La Repubblica
Однако «нерадзурри» отказались от приглашения 37-летнего форварда, так как не готовы платить ему около 20 миллионов евро в год, которые он получает в «Юнайтед».
Кроме того, «Интер» работал над возвращением в команду нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, что было приоритетом для миланцев. Сейчас итальянский клуб нацелен на подписание контракта с другим экс-форвардом «Ювентуса» — Пауло Дибалой.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.
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3
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
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9
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0
|0
|0
|0-0
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15
|Сампдория
|0
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|0
|0
|0-0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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Милан – Удинезе
|- : -
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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|14.08
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Лечче – Интер
|- : -
|14.08
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Монца – Торино
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|14.08
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Салернитана – Рома
|- : -
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Сампдория – Аталанта
|- : -
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Специя – Эмполи
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|14.08
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Верона – Наполи
|- : -
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