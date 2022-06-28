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Сегодня, 14:07

«Интер» отказался от варианта с Криштиану Роналду из-за высокой зарплаты игрока

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду предлагал свои услуги «Интеру», утверждает La Repubblica

Однако «нерадзурри» отказались от приглашения 37-летнего форварда, так как не готовы платить ему около 20 миллионов евро в год, которые он получает в «Юнайтед».

Кроме того, «Интер» работал над возвращением в команду нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, что было приоритетом для миланцев. Сейчас итальянский клуб нацелен на подписание контракта с другим экс-форвардом «Ювентуса» — Пауло Дибалой.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Обе забьют - да

11%

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Криштиану Роналду
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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