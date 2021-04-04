Конте: «Чем ближе «Интер» подходит к финишу серии А, тем яснее мы видим титул»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (1:0).

«По мере того, как мы приближаемся к финишу чемпионата, каждая победа неизбежно весит все больше и больше. Победа над командой, которая играет в хороший футбол и сильно давит на вас, – это, безусловно, большой шаг вперед. Было непросто играть за всеми, особенно после сборов, но ребята сохраняли концентрацию и правильный настрой. Это не должно было восприниматься как должное.

Мы прекрасно знаем, что серия А очень сложна, и каждый матч – это борьба за победу. Чем ближе мы подходим к финишу, тем яснее видим титул в конце. Все смотрят в этом направлении, и сейчас мы видим его под другим углом, чем другие, но мы пока ничего не добились», – приводит слова Конте Sky Sport Italia.

После этого матча «Интер» набрал 68 очков и занимает первое место, опережая идущий на второй строчке «Милан» на 8 очков. У «Болоньи» 34 очка и 11-я позиция.