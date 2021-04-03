«Интер» обыграл «Болонью» и продолжает лидировать в серии А
«Интер» выиграл у «Болоньи» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Италии.
Единственный мяч забил Ромелу Лукаку. «Интер» набрал 68 очков и занимает первое место. У «Болоньи» 34 очка и 11-я позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
29-й тур
«Болонья» — «Интер» — 0:1 (0:1)
Гол: Лукаку, 31.
«Болонья»: Равалья, Данилу Ларанжейра, Дейкс (Орсолини, 80), Сумаоро, Томиясу (Де Сильвестри, 34), Сориано, Схаутен, Домингес (Сванберг, 69), Сансоне (Виньято, 69), Барроу, Сков Ольсен (Ювара, 80).
«Интер»: Ханданович, Раноккиа, Шкриньяр, Бастони, Янг (Дармиан, 71), Эриксен (Гальярдини, 61), Брозович, Барелла (Весино, 90+2), Хакими, Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).
Предупреждения: Сумаоро, 31. Раноккиа, 53. Де Сильвестри, 61. Виньято, 82. Ювара, 85. Брозович, 86. Бастони, 86. Гальярдини, 88.
Судья: Джакомелли.
3 апреля. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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