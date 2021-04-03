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«Интер» обыграл «Болонью» и продолжает лидировать в серии А

23:38
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«Интер» выиграл у «Болоньи» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Италии.

Единственный мяч забил Ромелу Лукаку. «Интер» набрал 68 очков и занимает первое место. У «Болоньи» 34 очка и 11-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

29-й тур

«Болонья» — «Интер» — 0:1 (0:1)

Гол: Лукаку, 31.

«Болонья»: Равалья, Данилу Ларанжейра, Дейкс (Орсолини, 80), Сумаоро, Томиясу (Де Сильвестри, 34), Сориано, Схаутен, Домингес (Сванберг, 69), Сансоне (Виньято, 69), Барроу, Сков Ольсен (Ювара, 80).

«Интер»: Ханданович, Раноккиа, Шкриньяр, Бастони, Янг (Дармиан, 71), Эриксен (Гальярдини, 61), Брозович, Барелла (Весино, 90+2), Хакими, Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).

Предупреждения: Сумаоро, 31. Раноккиа, 53. Де Сильвестри, 61. Виньято, 82. Ювара, 85. Брозович, 86. Бастони, 86. Гальярдини, 88.

Судья: Джакомелли.

3 апреля. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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