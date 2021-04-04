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«Милан» не будет выкупать Мейте у «Торино»

01:40
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Полузащитник «Торино» Суалихо Мейте, арендованный «Миланом», вернется в туринский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланцы не планируют выкупать права на 27-летнего француза за 9 миллионов евро, так что игрок вернется в «Торино».

В текущем сезоне Мейте провел 15 матчей за «Милан», в которых отметился голевой передачей.

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