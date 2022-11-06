«Венеция» Черышева проиграла «Комо» и опустилась на 19-е место в серии B
«Венеция» в гостевом матче 12-го тура второго дивизиона чемпионата Италии уступила «Комо» (0:1). Российский нападающий «Венеции» Денис Черышев вышел на замену на 74-й минуте.
Безвыигрышная серия «Венеции» в серии B достигла пяти матчей, команда с 9 очками опустилась на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.
В начале недели после увольнения хорватского специалиста Ивана Яворчича исполняющим обязанности главного тренера «Венеции» был назначен Андреа Сончин.
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|
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|2
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|32-10
|35
|
2
|Милан
|13
|9
|2
|2
|27-14
|29
|
3
|Аталанта
|13
|8
|3
|2
|19-10
|27
|
4
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|12
|8
|1
|3
|16-11
|25
|
5
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|12
|7
|3
|2
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|24
|
6
|Интер
|12
|8
|0
|4
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|24
|
7
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|13
|6
|5
|2
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|23
|
8
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|12
|6
|4
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|22
|
9
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|4
|5
|4
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|17
|
10
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|13
|5
|2
|6
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|
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|4
|5
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|16
|
12
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|13
|4
|4
|5
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|16
|
13
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|14-18
|15
|
14
|Эмполи
|13
|3
|5
|5
|10-17
|14
|
15
|Монца
|13
|4
|1
|8
|13-21
|13
|
16
|Лечче
|13
|1
|6
|6
|10-16
|9
|
17
|Специя
|13
|2
|3
|8
|11-24
|9
|
18
|Сампдория
|13
|1
|3
|9
|6-23
|6
|
19
|Кремонезе
|13
|0
|6
|7
|11-24
|6
|
20
|Верона
|13
|1
|2
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|4.11
|22:45
|
Удинезе – Лечче
|1 : 1
|5.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|1 : 0
|5.11
|17:00
|
Салернитана – Кремонезе
|2 : 2
|5.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|1 : 2
|5.11
|22:45
|
Милан – Специя
|2 : 1
|6.11
|14:30
|
Болонья – Торино
|2 : 1
|6.11
|17:00
|
Монца – Верона
|2 : 0
|6.11
|17:00
|
Сампдория – Фиорентина
|0 : 2
|6.11
|20:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|6.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
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|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|8
|
|
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|
Мариу Руй
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|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
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|1
|4
|
|
Хуан Куадрадо
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|1
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|1
|3
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