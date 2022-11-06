«Венеция» Черышева проиграла «Комо» и опустилась на 19-е место в серии B

«Венеция» в гостевом матче 12-го тура второго дивизиона чемпионата Италии уступила «Комо» (0:1). Российский нападающий «Венеции» Денис Черышев вышел на замену на 74-й минуте.

Безвыигрышная серия «Венеции» в серии B достигла пяти матчей, команда с 9 очками опустилась на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

В начале недели после увольнения хорватского специалиста Ивана Яворчича исполняющим обязанности главного тренера «Венеции» был назначен Андреа Сончин.