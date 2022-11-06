Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:11

«Венеция» Черышева проиграла «Комо» и опустилась на 19-е место в серии B

Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Венеция» в гостевом матче 12-го тура второго дивизиона чемпионата Италии уступила «Комо» (0:1). Российский нападающий «Венеции» Денис Черышев вышел на замену на 74-й минуте.

Безвыигрышная серия «Венеции» в серии B достигла пяти матчей, команда с 9 очками опустилась на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

В начале недели после увольнения хорватского специалиста Ивана Яворчича исполняющим обязанности главного тренера «Венеции» был назначен Андреа Сончин.

Италия: Серия В. 12-й тур
06 нояб, 18:15. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
1:0
Венеция

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Денис Черышев
ФК Венеция
1
0
Читайте также
«Родной дворец, столько родственников. Не всех даже знаю!» Валиева зажгла в родной Казани
Валиева вдохновилась в родной Казани и показала характер. Крутое выступление чемпионки
Президент Польши заверил, что новых уступок Брюсселю в вопросе реформ не будет
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в зоне СВО
В Сочи два человека погибли при обрушении балкона пятиэтажного дома
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серия А: «Рома» — «Лацио», «Ювентус» — «Интер» и другие матчи 13-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
8
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 22:45
Удинезе – Лечче
 1 : 1
5.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 1 : 0
5.11 17:00
Салернитана – Кремонезе
 2 : 2
5.11 20:00
Аталанта – Наполи
 1 : 2
5.11 22:45
Милан – Специя
 2 : 1
6.11 14:30
Болонья – Торино
 2 : 1
6.11 17:00
Монца – Верона
 2 : 0
6.11 17:00
Сампдория – Фиорентина
 0 : 2
6.11 20:00
Рома – Лацио
 - : -
6.11 22:45
Ювентус – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 8
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 12 1 4
Хуан Куадрадо

Хуан Куадрадо

Ювентус

 11 1 3
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 11 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости