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«Фиорентина» в гостях победила «Сампдорию»

Иван Шитик
Корреспондент
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6 ноября. «Сампдория» — «Фиорентина» — 0:2.
Фото Global Look Press

«Фиорентина» в гостях победила «Сампдорию» в матче 13-го тура чемпионата Италии. «Фиалки» выиграли со счетом 2:0.

«Фиорентина» набрала 16 очков и теперь занимает 11-е место в серии А. «Сампдория» остается в зоне вылета: 19-е место и 6 очков.

Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 17:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
0:2
Фиорентина
Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 17:00. Brianteo (Монца)
Монца
2:0
Верона

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Основные источники исследования

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И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
8
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
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 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
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