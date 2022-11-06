«Фиорентина» в гостях победила «Сампдорию»

«Фиорентина» в гостях победила «Сампдорию» в матче 13-го тура чемпионата Италии. «Фиалки» выиграли со счетом 2:0.

«Фиорентина» набрала 16 очков и теперь занимает 11-е место в серии А. «Сампдория» остается в зоне вылета: 19-е место и 6 очков.