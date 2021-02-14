Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе на матч 22-го тура серии А с «Сампдорией». Игра состоится сегодня, 14 февраля, в Генуе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Адриен Силва, Торсбю, Рамирес, Янкто, Кейта Бальде, Дамсгор.

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Бираги, Венути, Пеццелья, Кастровилли, Пульгар, Бонавентура, Мартинес, Влахович, Куаме.

Россиянин перешел в «Фиорентину» 27 января из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Стороны подписали контракт до лета 2024 года.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сампдория» — «Фиорентина».