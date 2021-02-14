Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Кальяри» — «Аталанта»: Миранчук попал в число запасных

16:08
Теги:

«Кальяри» примет «Аталанту» в матче 22-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе.

«Кальяри»: Краньо, Валюкевич, Годин, Ругани, Дзаппа, Марин, Нандес, Ликояннис, Наингголан, Жоау Педру, Симеоне.

«Аталанта»: Спортьелло, Джимсити, Ромеро, Паломино, Шутало, Фройлер, Пашалич, Гозенс, Пессина, Иличи, Сапата.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир