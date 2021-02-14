«Кальяри» — «Аталанта»: Миранчук попал в число запасных
16:08
«Кальяри» примет «Аталанту» в матче 22-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд.
Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе.
«Кальяри»: Краньо, Валюкевич, Годин, Ругани, Дзаппа, Марин, Нандес, Ликояннис, Наингголан, Жоау Педру, Симеоне.
«Аталанта»: Спортьелло, Джимсити, Ромеро, Паломино, Шутало, Фройлер, Пашалич, Гозенс, Пессина, Иличи, Сапата.
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