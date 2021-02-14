Сегодня, 14 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором «Сампдория» на своем поле примет «Фиорентину». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

За «Фиалок» теперь выступает российский нападающий Александр Кокорин. Он перешел в итальянский клуб 27 января и уже успел дебютировать за команду, выйдя на замену на 17 минут во встрече против «Интера» (0:2).

Следить за матчем «Сампдория» — «Фиорентина» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Сампдория» — «Фиорентина»