«Милан» выкупит Мессиаса у «Кротоне» за 4,5 миллиона евро плюс бонусы

«Милан» выкупит полузащитника Жуниора Мессиаса у «Кротоне», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «Милан» заплатят за 31-летнего бразильца 4,5 миллиона евро плюс бонусы.

Напомним, что «россонери» арендовали полузащитника у «Кротоне» в августе 2021 года.

В прошедшем сезоне Мессиас забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи в 32 матчах за «Милан» во всех турнирах.