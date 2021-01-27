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Кокорин — о заключении в тюрьме: «Постараюсь ярлык «Бэд боя» перенести на поле»

19:36
Александр Кокорин. Фото AFP
Александр Кокорин. Фото AFP
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин во время пресс-конференции рассказал о тюремном сроке в России.

— Как повлияло на вашу карьеру заключение в тюрьме?

— Я уже понес наказание за то, что совершил в своей стране. Да, я совершил ошибку. Постараюсь этот ярлык «Бэд боя» в хорошем смысле перенести на поле. Ту историю уже все забыли. Сейчас новая страница моей карьеры, я переехал в новую страну и постараюсь всем отвечать на ту историю на поле.

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор четырем фигурантам уголовного дела за две драки в центре Москвы. Обвиняемые получили тюремные сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до полутора лет (братья Кокорины). После проведенных 11 месяцев в колонии оба футболиста и Кокорин-младший освободились досрочно (по УДО) в сентябре 2019 года, Протасовицкий покинул зону заключения в начале ноября.

(Гоша Чернов)

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