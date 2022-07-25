Кьеллини посетил тренировку «Ювентуса» в США

Защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини посетил тренировку «Ювентуса» в США.

37-летнего итальянца тепло поприветствовали бывшие одноклубники, а также тренерский штаб туринцев.

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 года. Летом 2022-го защитник покинул клуб в качестве свободного агента и присоединился к «Лос-Анджелесу».