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Кьеллини посетил тренировку «Ювентуса» в США

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.
Фото ФК «Ювентус»

Защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини посетил тренировку «Ювентуса» в США.

37-летнего итальянца тепло поприветствовали бывшие одноклубники, а также тренерский штаб туринцев.

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 года. Летом 2022-го защитник покинул клуб в качестве свободного агента и присоединился к «Лос-Анджелесу».

Джорджо Кьеллини
ФК Ювентус
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