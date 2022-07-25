Кьеллини посетил тренировку «Ювентуса» в США
Защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини посетил тренировку «Ювентуса» в США.
37-летнего итальянца тепло поприветствовали бывшие одноклубники, а также тренерский штаб туринцев.
Ciao @chiellini ?? @WMckennie ? #DV9 #JuveOnTheRoad pic.twitter.com/YZZeueVNzk— JuventusFC (@juventusfc) July 24, 2022
Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 года. Летом 2022-го защитник покинул клуб в качестве свободного агента и присоединился к «Лос-Анджелесу».
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
|- : -
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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