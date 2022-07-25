Спаллетти выгнал Осимхена с тренировки «Наполи» из-за споров с другими игроками

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен досрочно покинул тренировку команды, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти выгнал 23-летнего нигерийца после споров с защитниками Андре Замбо-Ангиссой и Лео Эстигором. Наставник команды сказал форварду, что тот слишком много говорит.

В минувшем сезоне Осимхен провел 32 матча за «Наполи», в которых забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи.