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Спаллетти выгнал Осимхена с тренировки «Наполи» из-за споров с другими игроками

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Наполи» Виктор Осимхен досрочно покинул тренировку команды, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти выгнал 23-летнего нигерийца после споров с защитниками Андре Замбо-Ангиссой и Лео Эстигором. Наставник команды сказал форварду, что тот слишком много говорит.

В минувшем сезоне Осимхен провел 32 матча за «Наполи», в которых забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи.

Виктор Осимхен
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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