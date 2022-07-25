Спаллетти выгнал Осимхена с тренировки «Наполи» из-за споров с другими игроками
Форвард «Наполи» Виктор Осимхен досрочно покинул тренировку команды, сообщает журналист Альфредо Педулла.
Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти выгнал 23-летнего нигерийца после споров с защитниками Андре Замбо-Ангиссой и Лео Эстигором. Наставник команды сказал форварду, что тот слишком много говорит.
В минувшем сезоне Осимхен провел 32 матча за «Наполи», в которых забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи.
#Spalletti a #Osimhen: «Stai parlando troppo, vai a farti la doccia» ?@manuelparlato? pic.twitter.com/DSElycYqY9— Alfredo Pedull? (@AlfredoPedulla) July 24, 2022
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11
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12
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14
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15
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16
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|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
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|
18
|Лечче
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
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|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
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|15.08
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|
Ювентус – Сассуоло
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