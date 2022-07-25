Новый сезон чемпионата Италии может стартовать позже из-за аномальной жары

Президент серии А Лоренцо Казини сообщил, что начало нового сезона может быть отложено из-за аномально сильной жары в Италии.

«Будет трудно начать сезон 13 августа. Первая проблема связана с климатом, потому что, если нынешние температуры сохранятся, будет очень сложно начать сезон в указанную дату. Второй момент в том, что этот сезон будет сам по себе необычным из-за паузы, связанной с проведением чемпионата мира в Катаре», — приводит слова Казини Football Italia.

По сообщениям СМИ, температура воздуха в некоторых регионах Италии может превысить 40 градусов.

24 июня серия А представила календарь сезона-2022/23.

Победителем чемпионата Италии-2021/22 стал «Милан». Второе место занял «Интер», третьим был «Наполи».