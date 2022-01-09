Кавазашвили — о награде «Золотая урна» Кокорина: «Итальянцы смеются над нами»
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «посмешище года» премии «Золотая урна».
«Что творится сейчас с Александром, говорит о том, что он не может себя найти. Я был рад, когда «Фиорентина» заинтересовалась в нем. Я помню его как хорошего футболиста, а потом этот случай с нарушением всех правил. Ни один клуб и руководитель никак не остановили его действия на публике, не помогли ему. Я считаю, что общество виновато, что позволило ему дойти до этого.
Я бы очень хотел, чтобы Александр не пропадал в футболе. Я не понимаю, почему клуб сейчас так над ним издевается? Я думаю, что это оскорбления в нашу сторону через Кокорина. Итальянцы смеются над нами. Особенно журналисты. Очень обидно за ситуацию, а Александра очень жалко", — сказал Кавазашвили «СЭ».
В текущем сезоне 30-летний Кокорин провел 5 матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.
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