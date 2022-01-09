Матчи серии А смогут посещать не более 5 тысяч зрителей
Пресс-служба серии А выступила с заявлением об изменениях в проведении матчей турнира из-за пандемии коронавируса.
Согласно заявлению, максимальная посещаемость матчей первенства в период с 15 января по 5 февраля будет сокращена до 5 тысяч человек из-за роста случаев заражения коронавирусом в Италии. Также в этот период не будут продаваться билеты на гостевые сектора, это сделано с целью предотвратить переезд болельщиков из одного города в другой.
Ранее в чемпионате Италии было разрешено заполнять трибуны на 50 процентов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.legaseriea.it/it/sala-stampa/notizie/info/nota-stampa-assemblea-lega-serie-a
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