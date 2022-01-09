«Рома» может арендовать полузащитника «Порту» Оливейру с правом выкупа
«Рома» интересуется полузащитником «Порту» Сержиу Оливейрой, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, итальянский клуб хочет арендовать 29-летнего португальца до конца сезона-2021/22 с опцией выкупа за 15 миллионов евро. Сообщается, что ясность в переговорах может проявиться на следующей неделе.
AS Roma are still pushing to sign Sergio Oliveira from FC Porto. Talks will continue next week — AS Roma are offering loan plus buy option around € 15m, covering Oliveira salary. ?? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2022
Still no full agreement reached but negotiations ongoing.
В сезоне-2021/22 Оливейра провел 24 матча за «Порту», на его счету 5 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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