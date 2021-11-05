Каррера: «Кокорин может вернуться на свой уровень. Ему нужно лучше познакомиться с итальянским футболом»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.
«Кокорин — центральный нападающий с хорошей техникой и физикой, — приводит слова Карреры Viola News. — На Александра негативно повлияла годичная пауза, но он мне нравился, когда я тренировал «Спартак», а он играл в «Зените». Кокорин может вернуться на свой уровень. Для этого ему нужно чаще играть и лучше познакомиться с итальянским футболом».
В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел три матча и не отметился результативными действиями.
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Дополнительная информация:
https://www.violanews.com/esclusive/carrera-a-vn-juve-in-ripresa-kokorin-risente-dellinattivita/4
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