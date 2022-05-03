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Сегодня, 12:47

Канчельскис считает, что тюрьма помешала Кокорину раскрыться в Италии

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что российский нападающий Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину».

«Он не имел игровой практики, пролечился почти весь сезон. В принципе все ожидаемо и очевидно. Остается ли он востребованным нападающим в России? Это нужно спросить у тех, кто его захочет приобрести. Может, мы и увидим его в России. Я не удивлюсь ничему. Почему Кокорин не раскрылся в Италии? Если ты теряешь полгода практики в тюрьме, это скажется на твоей карьере. Футбол нельзя обмануть. Все это сказывается, не нужно обманывать себя», — сказал Канчельскис «СЭ».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. За это время он провел 11 матчей и результативными действиями не отметился.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

Александр Кокорин
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