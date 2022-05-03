Губерниев: «Кокорин просрал свою карьеру. Превратился в уголовника»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о футбольной карьере нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Ранее появилась информация, что итальянский клуб хочет расторгнуть контракт с россиянином.

«Кокорин — это памятник всему тому, что не нужно делать. Саша свою карьеру просрал. Хороший футболист и талантливый парень. Но превратился в уголовника и разбазарил свою карьеру. Это как смерть на взлете. Человек с таким потенциалом... Кокорин — нарицательльное имя. Это то, как не нужно делать в спорте. Памятник лени и глупости. Но при этом Саша — талант. Даже Капелло его выделял. А что с этим талантом стало? Да, он заработал денег и стал богатым человеком. А какой толк?» — сказал Губерниев «СЭ».

Клуб примет окончательное решение по игроку после прохождения командой первых сборов. Действующее соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2024 года.