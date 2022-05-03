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Губерниев: «Кокорин просрал свою карьеру. Превратился в уголовника»

Губерниев высказался о карьере нападающего «Фиорентины» Кокорина
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о футбольной карьере нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Ранее появилась информация, что итальянский клуб хочет расторгнуть контракт с россиянином.

«Кокорин — это памятник всему тому, что не нужно делать. Саша свою карьеру просрал. Хороший футболист и талантливый парень. Но превратился в уголовника и разбазарил свою карьеру. Это как смерть на взлете. Человек с таким потенциалом... Кокорин — нарицательльное имя. Это то, как не нужно делать в спорте. Памятник лени и глупости. Но при этом Саша — талант. Даже Капелло его выделял. А что с этим талантом стало? Да, он заработал денег и стал богатым человеком. А какой толк?» — сказал Губерниев «СЭ».

Клуб примет окончательное решение по игроку после прохождения командой первых сборов. Действующее соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
Дмитрий Губерниев
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 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Салернитана 34 6 8 20 29-71 25
19
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
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6.01 16:30
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 1 : 2
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Сассуоло – Дженоа
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Милан – Рома
 3 : 1
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
 0 : 4
27.04 21:15
Аталанта – Торино
 4 : 4
27.04 21:15
Болонья – Интер
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Салернитана – Венеция
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
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Кельвен Амиан

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