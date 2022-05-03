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Давид Оспина может продлить контракт с «Наполи»

Давид Хачатрян
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Голкипер «Наполи» Давид Оспина может продлить контракт с командой, сообщает TuttoNapoli.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Лацио».

По данным источника, будущее игрока в «Наполи» зависит от другого вратаря Алекса Мереты, который может этим летом покинуть команду. В этом случае клуб предложит Оспине новый контракт.

33-летний футболист перешел в неаполитанский клуб из «Арсенала» в июле 2019 года. Нынешнее соглашение голкипера истекает в конце этого сезона.

Футбол
ФК Наполи
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 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
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 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
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 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
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Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
 0 : 4
27.04 21:15
Аталанта – Торино
 4 : 4
27.04 21:15
Болонья – Интер
 2 : 1
5.05 19:00
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 - : -
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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Доменико Берарди

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Сассуоло

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Сергей Милинкович-Савич

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Лоренцо Инсинье

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Наполи

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И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Кельвен Амиан

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