Давид Оспина может продлить контракт с «Наполи»

Голкипер «Наполи» Давид Оспина может продлить контракт с командой, сообщает TuttoNapoli.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Лацио».

По данным источника, будущее игрока в «Наполи» зависит от другого вратаря Алекса Мереты, который может этим летом покинуть команду. В этом случае клуб предложит Оспине новый контракт.

33-летний футболист перешел в неаполитанский клуб из «Арсенала» в июле 2019 года. Нынешнее соглашение голкипера истекает в конце этого сезона.