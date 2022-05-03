Давид Оспина может продлить контракт с «Наполи»
Голкипер «Наполи» Давид Оспина может продлить контракт с командой, сообщает TuttoNapoli.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Лацио».
По данным источника, будущее игрока в «Наполи» зависит от другого вратаря Алекса Мереты, который может этим летом покинуть команду. В этом случае клуб предложит Оспине новый контракт.
33-летний футболист перешел в неаполитанский клуб из «Арсенала» в июле 2019 года. Нынешнее соглашение голкипера истекает в конце этого сезона.
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|Интер
|35
|22
|9
|4
|74-29
|75
|
3
|Наполи
|35
|21
|7
|7
|67-31
|70
|
4
|Ювентус
|35
|20
|9
|6
|54-31
|69
|
5
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|17
|8
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|59
|
6
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|
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|
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|15
|11
|9
|62-44
|56
|
9
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|10
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|52
|
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|47
|
11
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|46
|
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|Удинезе
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|10
|13
|12
|54-54
|43
|
13
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|39-48
|43
|
14
|Эмполи
|35
|9
|10
|16
|46-65
|37
|
15
|Сампдория
|35
|9
|6
|20
|42-57
|33
|
16
|Специя
|35
|9
|6
|20
|37-63
|33
|
17
|Кальяри
|35
|6
|10
|19
|32-64
|28
|
18
|Салернитана
|34
|6
|8
|20
|29-71
|25
|
19
|Дженоа
|35
|3
|16
|16
|25-55
|25
|
20
|Венеция
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|5
|7
|22
|28-63
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|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
|27.04
|19:00
|
Фиорентина – Удинезе
|0 : 4
|27.04
|21:15
|
Аталанта – Торино
|4 : 4
|27.04
|21:15
|
Болонья – Интер
|2 : 1
|5.05
|19:00
|
Салернитана – Венеция
|- : -
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Ассистенты
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|Г
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Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|П
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Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|9
|
|
Лоренцо Инсинье
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
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Адама Сумаоро
Болонья
|26
|2
|5
|
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Николо Дзаньоло
Рома
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|1
|10
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Кельвен Амиан
Специя
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