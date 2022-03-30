Канчельскис допустил возвращение Кокорина в РПЛ из «Фиорентины»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Если найдутся такие же жулики, которые продали его в «Фиорентину», может и удастся его продать. У нас в футболе много дилетантов, жуликов, проходимцев, поэтому могут такую сделку совершить. Здесь гарантий никаких нет. Совершили уникальную вещь, что продали его в «Фиорентину». Сейчас могут совершить такое и с российскими клубами. Жалко, что он не зацепился в Италии, не смог себя зарекомендовать. Повлияло и время, потерянное в тюрьме. Он может оказаться в России. Почему бы нет? Если он оказался в «Фиорентине», то в России тоже может оказаться», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Как утверждает La Repubblica Firenze, «Фиорентина» намерена продать российского нападающего летом этого года. Флорентийский клуб не рассматривает разрыв контракта с 31-летним футболистом, так как это невыгодно с финансовой точки зрения.

В сезоне-2021/22 нападающий провел за итальянскую команду шесть матчей во всех турнирах, в общей сложности сыграв 121 минуту. Результативными действиями россиянин не отметился.