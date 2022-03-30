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37-летний Кьеллини завершит карьеру в сборной Италии

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини намекнул о завершении карьеры в сборной Италии.

«Теперь историю Италии будут писать другие, и эта история будет славной! Надеюсь, они еще не раз будут переживать те эмоции, которые мы испытали прошлым летом. FORZA AZZURRI!» — написал футболист в социальных сетях.

Кьеллини выступал за Сборную Италии с 2004 года. На счету 37-летнего центрбека 116 матчей в составе национальной команды и 8 голов. Вместе со сборной Италии Кьеллини стал чемпионом Европы-2020.

Италия проиграла Северной Македонии в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 (0:1).

Команда Роберто Манчини, таким образом, не сыграет в финальной части чемпионата мира, который в конце этого года пройдет в Катаре.

Джорджо Кьеллини
Сборная Италии по футболу
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