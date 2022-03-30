Денис Закария восстановился от травмы и готов сыграть против «Интера»

Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария восстановился после травмы приводящей мышцы левого бедра, сообщает Football Italia. 25-летний полузащитник не выходит на поле с 26 февраля.

По данным источника, ожидалось, что Закария будет отсутствовать больше, но реабилитация прошла успешно и футболист полностью выздоровел. Таким образом, швейцарец будет готов сыграть в матче 31-го тура чемпионата Италии против «Интера».

Закария перешел в состав туринцев в январе 2022 года. В чемпионате Италии хавбек успел сыграть в трех матчах, забив один гол.