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Сегодня, 17:53

Камоцци: «Думаю, что Миранчуку лучше остаться в Европе»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Не знаю, будет ли «Торино» его выкупать. Возвращение в Россию? Думаю, что Алексею лучше остаться в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Ранее сообщалось о том, что «Торино» не планирует выкупать Миранчука у «Аталанты».

В текущем сезоне 27-летний российский футболист провел 23 матча за «Торино», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-miranchuku-luchshe-ostavat-sya-v-evrope/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Франко Камоцци
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1
 Наполи 28 23 2 3 64-20 71
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
4
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
5
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Торино 28 10 8 10 30-34 38
11
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
12
 Сассуоло 28 10 7 11 36-41 37
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 28 7 10 11 25-36 31
15
 Салернитана 28 6 10 12 32-48 28
16
 Лечче 28 6 9 13 24-33 27
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 Специя 28 5 10 13 24-44 25
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 Верона 28 4 7 17 22-42 19
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Салернитана – Интер
 - : -
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Лечче – Наполи
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 - : -
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Фиорентина – Специя
 - : -
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Аталанта – Болонья
 - : -
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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Филип Костич

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Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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Эмполи

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