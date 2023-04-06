«Рома» и «Лацио» подозреваются в фиктивном приросте капитала. Прокуратура начала расследование

«Рома» и «Лацио» подозреваются в фиктивном приросте капитала, сообщает Football Italia.

По данным источника, в среду прокуратуры Рима и Тиволи начали расследование в отношении двух римских клубов, а также «Салернитаны», которая до недавнего времени принадлежала президенту «Лацио» Клаудио Лотито. Прокурор в Риме потребовал провести обыск в штаб-квартире «Ромы», а его коллега в Тиволи возглавил расследование в отношении «Лацио» и «Салернитаны».

Перечисленные клубы подозреваются в том, что завышали стоимость трансферов игроков в период с 2017 по 2021 год, что приводило к фиктивному приросту капитала. Документы, касающиеся трансферов и соглашений между клубами и игроками, были изъяты финансовой полицией Италии, и в настоящее время расследование продолжается.

Нынешние и бывшие директора трех вовлеченных клубов также находятся под следствием.

«Роме», «Лацио» и «Салернитане» предъявляют схожие обвинения с «Ювентусом», который наказали снятием 15 очков в серии А за фиктивный прирост капитала. Однако прокуратура утверждает, что новое расследование никак не связано с делом «бьянконери».

«Рома» в официальном заявлении сообщила, что сотрудничает с органами, надеется на скорейшее решение вопроса и уверена, что действовала в соответствии с правилами. Со схожим заявлением выступил и «Лацио».