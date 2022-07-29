Камоцци объяснил, почему Миранчуку стоит перейти из «Аталанты» в «Торино»

Экс-советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход Алексея Мирачнука в «Торино».

«Его будущее в этой команде зависит от решения клуба. Если «Аталанта» верит в Алексее и рассчитывает на него, то ему нужно оставаться в Бергамо. Но если он не входит в планы клуба, лучше уйти в «Торино». Причем не важно, играют они в еврокубках или нет. Самый ключевой момент для Миранчука — игровая практика. Главное, выходить на футбольное поле как можно чаще», — сказал Камоцци «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Торино» готовит предложение «Аталанте» по переходу российского полузащитника.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.