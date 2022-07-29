Абрахам считает, что Дибала поможет «Роме» выиграть чемпионат Италии
Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам заявил, что новичок команды Пауло Дибала существенно поможет команде в борьбе за победу в серии А.
«Я совру, если скажу, что не хочу выиграть Скудетто. Дибала отличный футболист, он сделает нас претендентами на победу в серии А», — цитирует Абрахама La Gazzetta dello Sport.
Дибала перешел в «Рому» из «Ювентуса» этим летом на правах свободного агента. Абрахам в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Ромы» во всех турнирах.
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14
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15
|Сампдория
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|0
|0-0
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16
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|0
|0-0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
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18
|Лечче
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|0
|0
|0
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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