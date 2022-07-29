Абрахам считает, что Дибала поможет «Роме» выиграть чемпионат Италии

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам заявил, что новичок команды Пауло Дибала существенно поможет команде в борьбе за победу в серии А.

«Я совру, если скажу, что не хочу выиграть Скудетто. Дибала отличный футболист, он сделает нас претендентами на победу в серии А», — цитирует Абрахама La Gazzetta dello Sport.

Дибала перешел в «Рому» из «Ювентуса» этим летом на правах свободного агента. Абрахам в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Ромы» во всех турнирах.